Соцсети привлекут к ответственности по итогам несогласованных акций 23 января

27 января. Mossovetinfo.ru – Социальные сети, которые не удалили призывы к несовершеннолетним, выйти на протестные акции 23 января, будут привлечены к ответственности, сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.



Как говорится в сообщении, к ответственности будут привлечены Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», а также видеохостинг YouTube. В общей сложности эти интернет-платформы не удалили вовремя 170 призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированных акциях.



Согласно закону, все эти платформы могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей, а в случае повторного нарушения сумма штрафа может быть увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.