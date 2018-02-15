Совместный план по укреплению духовно-нравственной безопасности молодежи утвердят Молпарламент при МГД и отдел РПЦ

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В четверг, 15 февраля, в Мосгордуме на заседании Молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Московской городской Думе «молодые парламентарии продолжат работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию», - сообщили ИА «Моссовет» в Мосгордуме.



«Совместно с Молодежным отделом Московской городской епархии Русской Православной Церкви будет рассмотрен и утвержден план работы на 2018 год по укреплению духовно-нравственной безопасности детей и подростков», - отмечается в сообщении.