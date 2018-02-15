Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Общество     15.02.2018 01:07

Совместный план по укреплению духовно-нравственной безопасности молодежи утвердят Молпарламент при МГД и отдел РПЦ

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Мосгордума  РПЦ  дети  подростки  нравственность  безопасность 

15 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В четверг, 15 февраля, в Мосгордуме на заседании Молодёжной палаты (Молодёжного парламента) при Московской городской Думе «молодые парламентарии продолжат работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию», - сообщили ИА «Моссовет» в Мосгордуме.

«Совместно с Молодежным отделом Московской городской епархии Русской Православной Церкви будет рассмотрен и утвержден план работы на 2018 год по укреплению духовно-нравственной безопасности детей и подростков», - отмечается в сообщении.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Мосгордума  РПЦ  дети  подростки  нравственность  безопасность 

Возврат к списку

Лента новостей

01:07 Общество Совместный план по укреплению духовно-нравственной безопасности молодежи утвердят Молпарламент при МГД и отдел РПЦ

00:45 Общество Фотовыставка Александра Проханова и его сына об Афганистане откроется в Мосгордуме

00:23 Общество Яшин не будет конкурировать с Гудковым на предстоящих выборах мэра Москвы

23:34 Город (Москва и область) Московские власти учредят «Центр социокультурной реабилитации Дианы Гурцкая»

19:32 Происшествия Тело новорожденного ребенка со следами укусов животного обнаружено между гаражами в Чехове - СК

Актуальные материалы

19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями

14:06 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора

17:15 Происшествия Крушение самолета Ан-148 рейса № 703 сообщением: Домодедово – Орск – ОБЗОР

12:26 Мнения Решение суда заблокировать ролик «по Дерипаске» Навальный считает «актом цензуры» и призывает везде распространять ролик

08:36 Город (Москва и область) С 9 февраля на 25 площадках в Москве и 40 ярмарках в Подмосковье стартует Масленица – обзор

21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

13:14 Город (Москва и область) ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»

12:56 Другое Лидеры по надежности среди автомобилей 2003–2008 года выпуска – рейтинг CarPrice

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru