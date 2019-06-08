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Общество     08.06.2019 15:09

СПЧ и журналисты попросят Колокольцева оценить действия полиции в деле Голунова

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Теги:  Иван Голунов  МВД  журналисты  СПЧ  Владимир Колокольцев  обращение 

8 июня. Mossovetinfo.ru – Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) и Союзы журналистов Москвы и России намерены обратиться к главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой дать оценку действиям полиции в деле о задержании журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Союза журналистов Москвы Павла Гусева.

Кроме того, о своем намерении написать обращение Колокольцеву по данному делу сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Иван Голунов был задержан полицией 6 июня в районе Цветного бульвара. При личном досмотре у него было обнаружено наркотическое вещество метилэфедрон. Позднее, наркотики были обнаружены при обыске в квартире Голунова. Голунову было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

Сам Голунов утверждает, что наркотики ему не принадлежат. Кроме того, журналист заявил, что в отделе полиции его избили.

Пресс-служба столичной полиции сообщила, что 8 июня Голунов пожаловался на плохое самочувствие и был отправлен на медицинское обследование в 71-ю городскую больницу.


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Теги: 
Иван Голунов  МВД  журналисты  СПЧ  Владимир Колокольцев  обращение 

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