Список кандидатов от КПРФ в депутаты Мосгордумы 7-го созыва

11 июня. Mossovetinfo.ru -

На втором этапе конференции МГО КПРФ 11 июня принято решение о списке кандидатов от КПРФ на выборах в Мосговскую городскую Думу седьмого созыва. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.



Округ ФИО кандидата



1 округ Ульянченко Иван

Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково.



2 округ Локтев Дмитрий Александрович, 1982 г.р

Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино.



3 округ Абушаев Тимур Рустэмович, 1984 г.р

Митино, Покровское-Стрешнево, часть района Щукино



4 округ Десяткин Сергей Евгеньевич.

Крылатское, Строгино, часть района Кунцево



5 округ Удальцова Анастасия Олеговна

Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино



6 округ Мельников Алексей Владимирович, 1991 г.р.

Головинский, Левобережный, Ховрино, часть района Западное Дегунино



7 округ Звягинцев Петр Семёнович, 1948 г.р.

Восточное Дегунино, Дмитровский, часть района Западное Дегунино



8 округ Кумин Вадим Валентинович, 1973 г.р.

Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол



9 округ Степанов Николай Валерьевич, 1976 г.р

Беговой, Савёловский, Тимирязевский, Хорошевский, часть Бескудниковского района



10 округ Дашков Юрий Владимирович, 1983 г.р.

Бибирево, Лианозово, Северный



11 округ Зубрилин Николай Григорьевич 1958 г.р.

Алтуфьевский, Марфино, Отрадное



12 округ Ефимов Александр Борисович, 1977 г.р.

Свиблово, Северное Медведково, Южное Медведково



13 округ Потапов Александр Владимирович, 1954 г.р.

Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский



14 округ

Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино



15 округ Савостьянов Сергей Владимирович, 1984 г.р.

Гольяново, Метрогородок, часть района Северное Измайлово



16 округ Андреева Александра Сергеевна, 1979 г.р.

Богородское, Преображенское, часть района Соколиная гора



17 округ Максимов Виктор Валерьевич,1998 г.р.

Перово, часть района Ивановское



18 округ Янчук Елена Юрьевна, 1986 г.р.

Восточное Измайлово, Восточный, Измайлово, часть района Северное Измайлово



19 округ Шереметьев Олег Михайлович, 1965 г.р.

Новогиреево, часть района Вешняки



20 округ Ступин Евгений Викторович, 1983 г.р.

Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки



21 округ Зюганов Леонид Андреевич, 1988 г.р.

Часть района Выхино-Жулебино



22 округ Сараев Дмитрий Михайлович, 1980 г.р.

Капотня, часть района Люблино



23 округ Гуличева Елена Геннадьевна, 1989 г.р.

Кузьминки, часть района Люблино



24 округ Тарасов Павел Михайлович, 1983 г.р.

Лефортово, Нижегородский, Текстильщики, Южнопортовый



25 округ Орел Андрей Викторович, 1977 г.р.

Печатники, часть района Марьино



26 округ Исполатов Андрей Борисович

Братеево, Зябликово, часть района Орехово-Борисово Южное



27 округ Дрыга Алексей Сергеевич, 1978 г.р

Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное



28 округ Лазарев Константин Александрович, 1975 г.р.

Москворечье-Сабурово, Царицыно



29 округ Сергеев Николай Владимирович, 1960 г.р

Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное, часть района Царицыно



30 округ Жуковский Владислав Сергеевич, 1988 г.р.

Чертаново Центральное, Чертаново Южное



31 округ Никитина Любовь Евгеньевна, 1954 г.р

Нагорный, Чертаново Северное, часть района Зюзино



32 округ Лихачев Клим Сергеевич

Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники, часть района Нагатинский затон



33 округ Смирнов Левон Леонидович, 1978 г.р.

Южное Бутово, часть района Северное Бутово



34 округ Гладкова Юлия Генриховна, 1966 г.р.

Ясенево, часть района Зюзино



35 округ Аграновский Дмитрий Владимирович

Коньково, Теплый стан



36 округ Курганский Сергей Борисович, 1973 г.р.

Котловка, Обручевский, Черемушки



37 округ Губенко Николай Николаевич, 1941 г.р.

Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть района Проспект Вернадского



38 округ Еремина Людмила Александровна, 1968 г.р.

Часть района Проспект Вернадского, часть района Тропарево-Никулино, поселения города Москвы Вороновское, Воскресенское, Десеновское, Киевский, Кленовское, Московский, «Мосрентген», Рязановское, Роговское, Сосенское, Филимонковское, Щаповское, Щербинка



39 округ Видьманов Александр Олегович, 1983 г.р.

Внуково, Ново-Переделкино; поселения города Москвы Внуковское, Кокошкино, Краснопахорское, Марушкинское, Михайлово-Ярцевское, Новофедоровское, Первомайское, Троицк



40 округ Суханов Игорь Владимирович, 1964 г.р.

Очаково-Матвеевское, Солнцево, часть района Тропарево-Никулино



41 округ Фролова Ольга Викторовна, 1959 г.р.

Можайский, район Кунцево, часть района Фили-Давыдково



42 округ Енгалычева Екатерина Александровна,1984 г.р

Дорогомилово, Раменки, часть района Фили-Давыдково



43 округ Климентьев Роман Валерьевич, 1989 г.р

Арбат, Пресненский, Хамовники



44 округ Шувалова Елена Анатольевна, 1956 г.р

Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка



45 округ Колмагоров Владислав Алексеевич, 1972 г.р.

Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники