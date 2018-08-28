28 августа. Mossovetinfo.ru – Россияне в последние годы стали активнее заниматься спортом, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
С 2006 года количество россиян, которые регулярно занимаются спортом выросло с 38% до 60%. При этом 17% респондентов заявили, что занимаются спортом ежедневно, или почти ежедневно, 22% опрошенных занимаются спортом 2-3 раза в неделю, 10% - хотя бы 1 раз в неделю. Никогда или почти никогда не занимаются спортом 39% опрошенных.
Самым популярным видом спорта в России стала легкая атлетика, количество тех, кто занимается спортивной ходьбой или бегом выросло с 22% в 2006 году до 37% в 2018 году. Также выросло количество занимающихся плаванием (с 12 до 18%) и тяжелой атлетикой (с 6 до 17%). При этом, снизилось число людей, которые занимаются фитнесом – в настоящее время этот вид спорта выбирают 22% респондентов, в то время как в 2006 году им занимались 31%, а в 2013 – 43% россиян.
В качестве причин, которые мешают заниматься спортом, участники опроса назвали отсутствие времени (41%) и плохое состояние здоровья (31%). В то же время 19% опрошенных считают, что занятия спортом им не нужны.
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