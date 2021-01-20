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Общество     20.01.2021 11:41

«Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России»

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Теги:  партии  Справедливая Россия  Сергей Миронов 

20 января. Mossovetinfo.ru – Партия «Справедливая Россия» объединится с партиями «За правду» и «Патриоты России», сообщает РИА Новости со ссылкой на главу «СР» Сергея Миронова.

По словам Миронова, объединение может произойти в ближайшее время. Новая партия будет называться «Справедливая Россия - За Правду». При этом, сам Миронов надеется остаться во главе новой партии.

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Теги: 
партии  Справедливая Россия  Сергей Миронов 

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