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Общество     07.04.2021 14:04

«Справедливая Россия» предложила вернуть прежний пенсионный возраст

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Теги:  Справедливая Россия  Сергей Миронов  Миронов  пенсии  пенсионный возраст  законопроекты  СР  Госдума  ГД 

7 апреля. Mossovetinfo.ru — Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста: для женщин в 55 лет, для мужчин – в 60 лет. Об этом сообщил журналистам лидер фракции Сергей Миронов.

«Мы считаем, что предыдущим правительством, которое пролоббировало повышение пенсионного возраста, была сделана очень большая политическая, социальная и экономическая ошибка, которую рано или поздно надо исправлять. И чем раньше мы ее исправим, тем лучше для наших граждан и для нашей страны» - сказал Миронов

Закон о повышении пенсионного возраста до 65 лет - для мужчин, и до 60 лет - для женщин был принят в 2018 году. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году и должно продлиться до 2028 года. Депутаты «Справедливой России» неоднократно предлагали вернуть прежний пенсионный возраст или предоставить россиянам право самим выбирать возраст выхода на пенсию, однако их инициативы не были поддержаны другими фракциями Госдумы.

Ранее Сергей Миронов предлагал ликвидировать Пенсионный фонд России в связи с неэффективностью его работы, а также вернуться к выплатам пенсий из бюджета.

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Теги: 
Справедливая Россия  Сергей Миронов  Миронов  пенсии  пенсионный возраст  законопроекты  СР  Госдума  ГД 

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