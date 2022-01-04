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Общество     04.01.2022 16:18

"Справедливая Россия" сейчас ведет активные переговоры об объединении с несколькими непарламентскими партиями - Миронов

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Теги:  Справедливая Россия  Миронов  объединение 

4 января. Mossovetinfo.ru - "Справедливая Россия» настроена на дальнейший объединительный процесс, открыта для переговоров и сейчас ведет активные переговоры об объединении с несколькими непарламентскими партиями, – сказал лидер партии Сергей Миронов ТАСС.

Также Миронов отметил, что встречался с лидерами некоторых непарламентских партий и что конкретные решения о сотрудничестве партий будут обсуждаться накануне следующей предвыборной кампании.

Напомним, что в начале 2021 года перед выборами в Госдуму РФ к справедливороссам присоединились "Патриоты России" и "За правду".

Фото: ИА МОССОВЕТ


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Теги: 
Справедливая Россия  Миронов  объединение 

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