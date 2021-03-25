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Общество     25.03.2021 11:43

СР подготовит 120 тысяч наблюдателей по проекту «Справедливый наблюдатель»

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Теги:  Справедливая Россия  Справедливый наблюдатель  Сергей Миронов  Миронов  выборы  выборы в Госдуму-2021  выборы в Госдуму  наблюдатели 

25 марта. Mossovetinfo.ru – Партия «Справедливая Россия - За Правду» подготовит 120 тысяч наблюдателей в рамках нового проекта партии «Справедливый наблюдатель». Об этом заявил председатель партии Сергей Миронов.

«Приходите, голосуйте за наших кандидатов. Мы защитим каждый голос. Мы не дадим украсть ни одного голоса, мы будем давать бой «Единой России». Нам это по плечу. И те молодые и энергичные силы, 120 тысяч человек, которые будут представлять эту армию наблюдателей, это сделают», - сказал Миронов, слова которого приводит корреспондент ИА МОССОВЕТ.

«Работа уже началась. Мы провели большой семинар в Новосибирске. Сейчас идет семинар в Якутске. Во всех федеральных округах мы будем проводить семинары по подготовке координаторов, которые потом будут готовить наблюдателей. Мы даем старт проекту «Справедливый наблюдатель», - добавил Миронов.

Проект «Справедливый наблюдатель» был представлен в Москве в среду, 25 марта. В партии отмечают, что проект «Справедливый наблюдатель» – это существенный шаг в сторону защиты избирательного права граждан на предстоящих выборах в Государственную Думу в сентябре.


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Теги: 
Справедливая Россия  Справедливый наблюдатель  Сергей Миронов  Миронов  выборы  выборы в Госдуму-2021  выборы в Госдуму  наблюдатели 

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