 
Актуальные темы: коронавирус вакцина
Общество     05.07.2021 18:16

«СР» провела телемост по вопросу реализации концепции справедливого базового дохода

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Справедливая Россия  СР  партии 

5 июля. Mossovetinfo.ru – 5 июля состоялся международный телемост, посвященный ключевой теме предвыборной программы партии «Справедливая Россия – За Правду» - инициативе введения справедливого базового дохода. Об этом сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе партии.

«Сегодня, как вы видите, в России в борьбе с бедностью побеждает бедность. И очень активно побеждает», – заявил председатель партии Сергей Миронов.

По его убеждению, бедность не победить, если не изменится структура налогов и без принятия кардинальных мер, одной из которых является введение справедливого базового дохода.

Речь идет про прямые выплаты каждому гражданину России в размере 10 тысяч рублей. «Для такой выплаты 146 миллионам граждан нашей страны необходимо 17,5 триллиона рублей (ежегодно). Мы реалисты, и на первом этапе предлагаем начать выплаты семьям с детьми – на каждого члена семьи, где есть ребенок, – по 10 тысяч рублей. Мы убеждены, что такой способ поможет уменьшить и количество бедных, и разрыв между бедными и богатыми", – подчеркнул Миронов,

Он добавил, что источниками для выплаты СБД должны стать средства Фонда национального благосостояния, справедливое перераспределение природной ренты, прекращение возврата НДС экспортерам нефти и газа и другие.

В начале мероприятия представители партии почтили минутой молчания память кинорежиссера Владимира Меньшова.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Справедливая Россия  СР  партии 

Возврат к списку

Лента новостей

18:16 Общество «СР» провела телемост по вопросу реализации концепции справедливого базового дохода

17:44 В России Губернатор Краснодарского края Кондратьев: купаться в Сочи сейчас опасно, многие пляжи закрыты

17:14 Город (Москва и область) Непривитым сотрудникам МГУ запретили присутствовать в университете

16:43 В мире Белоруссия запросила Россию о выдаче певицы Анжелики Агурбаш

15:37 Город (Москва и область) Более 3 млн москвичей привились первым компонентов вакцины от COVID-19

Актуальные материалы

18:16 Общество «СР» провела телемост по вопросу реализации концепции справедливого базового дохода

14:38 Город (Москва и область) Прививочный пункт в ГУМе закрыт

09:53 Город (Москва и область) Где в Москве пройти ревакцинацию от коронавируса

18:24 В России Центр «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

13:40 Город (Москва и область) Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве остается «крайне тяжелой»

11:16 В России В России с 1 июля изменится порядок получения пенсий и соцвыплат

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru