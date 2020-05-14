14 мая. Mossovetinfo.ru – Среда, 13 мая, стала самым холодным днем в Москве с начала мая, сообщает портал «Метеоновости».



Несмотря на солнечный день, на станции ВДНХ максимальная температура составила 12,4 градуса. Это на 4 градуса ниже климатической нормы и самая низкая дневная температура с начала месяца.



По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки температура в Москве по-прежнему будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы.