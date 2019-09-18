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Общество     18.09.2019 12:48

Средний возраст электронного избирателя на выборах в Мосгордуму составил 37,4 года

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Теги:  электронное голосование  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019 

18 сентября, Mossovetinfo.ru – Средний возраст избирателя на электронном голосовании на выборах в Мосгордуму составил 37,4 года. Как сообщает корресподент ИА «Моссовет», данная информация была распространена в общественном штабе общественой палаты Москвы по наблюдению за электронным голосованием.

При этом средний возраст мужчин, принявших участие в электронном голосовании, составляет 35 лет, средний возраст женщин – 47 лет. При этом средний возраст традиционного избирателя в Москве – 46 лет.

15% электронных избирателей ранее никогда не принимали участия в выборах, 80% принимали участие в выборах президента России в 2018 году, 77% принимали участие в выборах Президента и выборах мэра Москвы.

Электронное голосование проходило в порядке эксперимента в трех избирательных округах на выборах в Мосгордуму 8 сентября: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).

Для участия в электронном голосовании зарегистрировалось 11228 человек. Было выдано 10369 бюллетеней (92,3%), проголосовали 9810 человек (87,4%).


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Теги: 
электронное голосование  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму-2019 

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