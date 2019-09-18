18 сентября, Mossovetinfo.ru – Средний возраст избирателя на электронном голосовании на выборах в Мосгордуму составил 37,4 года. Как сообщает корресподент ИА «Моссовет», данная информация была распространена в общественном штабе общественой палаты Москвы по наблюдению за электронным голосованием.
При этом средний возраст мужчин, принявших участие в электронном голосовании, составляет 35 лет, средний возраст женщин – 47 лет. При этом средний возраст традиционного избирателя в Москве – 46 лет.
15% электронных избирателей ранее никогда не принимали участия в выборах, 80% принимали участие в выборах президента России в 2018 году, 77% принимали участие в выборах Президента и выборах мэра Москвы.
Электронное голосование проходило в порядке эксперимента в трех избирательных округах на выборах в Мосгордуму 8 сентября: в 1-м округе (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград), 10-м округе (Бибирево, Лианозово, Северный) и 30-м округе (южное и Центральное Чертаново).
Для участия в электронном голосовании зарегистрировалось 11228 человек. Было выдано 10369 бюллетеней (92,3%), проголосовали 9810 человек (87,4%).
13:10 Происшествия Суд освободил из-под стражи участника несогласованной акции в Москве Губайдулина и вернул дело в прокуратуру
12:48 Общество Средний возраст электронного избирателя на выборах в Мосгордуму составил 37,4 года
12:15 Происшествия Турчак назвал приговор Устинову вопиющей несправедливостью
11:34 Город (Москва и область) Метро в Москве строят на деньги, сэкономленные при госзакупках - Собянин
11:13 Происшествия Венедиктов, Синдеева и Муратов попросили Чайку обжаловать приговор Устинову
12:48 Общество Средний возраст электронного избирателя на выборах в Мосгордуму составил 37,4 года
15:18 Власть Бунимович попросил городские СМИ подумать о городе и не искать «шпильки у оппозиции»
08:23 Город (Москва и область) Парки Москвы подготовили для горожан осеннюю программу
12:11 Общество Резкие колебания атмосферного давления ожидаются в Москве на неделе 16-22 сентября
09:10 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 14 и 15 сентября