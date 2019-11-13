13 ноября. Mossovetinfo.ru – В рамках проекта «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное электронной медицинской карте.



Участникам голосования предлагается ответить на три вопроса. Первый вопрос касается того, поддерживают ли участники использование электронной медицинской карты. Можно выбрать ответ из предложенных вариантов, а также внести свои предложения по совершенствованию данного сервиса.



Второй вопрос касается того, какие разделы электронной карты москвичи считают самыми важными, в третьем вопросе участники голосования должны ответить поддерживают ли они идею по предоставлению в электронной карте различных медицинских сведений, которые будут полезны врачам при лечении и дальнейшем наблюдении пациента.



Электронная медицинская карта заводится при первом посещении поликлиники, и содержит сведения о врачебных осмотрах, результатах анализов пациента, выписанные рецепты и другие сведения о лечении и наблюдении. Карта пополняется постоянно, при каждом новом посещении леченого учреждения. В 2020 году планируется открыть доступ к электронной медицинской карте пациента всем жителям Москвы.