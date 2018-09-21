21 сентября. Mossovetinfo.ru – Организация «СтопХам» не будет оспаривать решение Мосгорсуда о ликвидации организации, однако его члены продолжат свои рейды против хамства и нарушений водителей на дорогах, сообщил ТАСС лидер движения Дмитрий Чугунов.



По словам Чугунова, организация как юридическое лицо членам движения «СтопХам» не нужна, так как это лишние расходы на бухгалтера и отчетность. Никакой хозяйственной деятельности движение «СтоХам» не ведет, а рейды против нарушений на дорогах будут проводить и дальше.



Ранее сообщалось, что Мосгорсуд удовлетворил иск московского управления Минюста, и принял решение о ликвидации организации «СтопХам».