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Общество     07.07.2020 21:49

Суд арестовал на два месяца Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене

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Теги:  суд  Иван Сафронов  арест  государственная измена  Роскосмос 

7 июля. Mossovetinfo.ru – Лефортовский районный суд Москвы арестовал на 2 месяца советника главы корпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-служба «Роскосмоса» сообщила о задержании Сафронова. При этом, было отмечено, что задержание Сафронова не связано с текущей работой «Роскосмоса» и доступа к государственной тайне во время работы в корпорации он не имел.

Сафронов занял должность советника Рогозина в мае 2020 года. До этого, с 2010 по 2019 годы Сафронов работал в издании «Коммерсантъ», затем с 2019 по май 2020 работал в газете «Ведомости».


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Теги: 
суд  Иван Сафронов  арест  государственная измена  Роскосмос 

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