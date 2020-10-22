22 октября. Mossovetinfo.ru – Замоскворецкий районный суд Москвы признал депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева виновным в мошенничестве в особо крупном размере.



По версии следствия в период с ноября 2019 по февраль 2020 Шереметьев ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тысяч рублей, мотивируя их заведомо ложными данными о выполнении помощником «заданий особой важности и сложности». Эти деньги Шереметьев присваивал и пользовался ими по своему усмотрению.



Ранее прокуратура попросила приговорить Шереметьева к 4 годам заключения условно.