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Общество     22.10.2020 15:20

Суд признал депутата МГД Шереметьева виновным в мошенничестве на 2 млн рублей

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Теги:  Олег Шереметьев  суд  мошенничество  приговор 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Замоскворецкий районный суд Москвы признал депутата Мосгордумы от КПРФ Олега Шереметьева виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия в период с ноября 2019 по февраль 2020 Шереметьев ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тысяч рублей, мотивируя их заведомо ложными данными о выполнении помощником «заданий особой важности и сложности». Эти деньги Шереметьев присваивал и пользовался ими по своему усмотрению.

Ранее прокуратура попросила приговорить Шереметьева к 4 годам заключения условно.


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Теги: 
Олег Шереметьев  суд  мошенничество  приговор 

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