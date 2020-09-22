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Общество
22.09.2020, 14:13
В Москве наступила астрономическая осень
22 сентября. Mossovetinfo.ru - Астрономическая осень наступила в Москве с дня осеннего равноденствия, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишк...
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Общество
22.09.2020, 12:46
Суд смягчил приговор фигуранту «Московского дела» Кириллу Жукову
22 сентября. Mossovetinfo.ru - Кассационный суд смягчил приговор фигуранту «Московского дела» Кириллу Жукову до 2,5 лет колонии-поселения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Апологии прот...
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Общество
22.09.2020, 01:43
Минздрав разрешил испытания еще одной российской вакцины от коронавируса
22 сентября. Mossovetinfo.ru - Минздрав РФ выдал разрешение на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Центром Чумакова, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-слу...