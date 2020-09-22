22 сентября. Mossovetinfo.ru - Кассационный суд смягчил приговор фигуранту «Московского дела» Кириллу Жукову до 2,5 лет колонии-поселения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Светлану Байтурину.



При этом, в кассационной жалобе Байтурина просила полностью оправдать Жукова, отменить вынесенный ему приговор и прекратить производство по делу.



4 сентября 2019 года Кирилл Жуков был признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти, и приговорен к 3 года колонии общего режима.



По версии следствия, Жуков в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля 2019 года ударил снизу по шлему бойца Росгвардии. Сам Жуков свою вину не признал.