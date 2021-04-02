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Общество     02.04.2021 14:58

Суд в Москве трижды оштрафовал Twitter на общую сумму в 8,9 миллиона рублей

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Теги:  Twitter  суд  штрафы 

2 апреля. Mossovetinfo.ru — Таганский районный суд рассмотрел все три административных протокола, составленные в отношении Twitter Роспотребнадзором, и оштрафовал соцсеть в общей сложности на 8,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба суда.

Протоколы в отношении Twitter были составлены за систематический отказ удалить незаконный контент.

Ранее сообщалось, что по одному из трех протоколов суд оштрафовал Twitter на 3,2 миллиона рублей. По двум другим протоколам штрафы составили 3,3 и 2,4 миллиона соответственно.

С 10 марта Роскомнадзор замедлил работу Twitter на территории России. Как сообщило ведомство, с 2017 года Twitter проигнорировал более 28 тысяч требований об удалении незаконного контента. В руководстве Twitter замедление работы соцсети назвали «попытками заблокировать и ограничить общественную дискуссию в интернете». Позднее один из руководителей Роскомнадзора заявил, что Twitter может быть полностью заблокирован в России, если не пойдет на сотрудничество с ведомством по вопросам удаления запрещенного контента.

23 марта Роскомнадзор сообщил, что Twitter начал удалять незаконный контент, однако темпы удаления назвал неудовлетворительными.

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Теги: 
Twitter  суд  штрафы 

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