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Общество     04.03.2021 17:10

Суд закрыл дело врача Мисюриной, осужденной за смерть пациента

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Теги:  Елена Мисюрина  Мосгорсуд  Мисюрина  приговор  отмена приговора 

4 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд закрыл дело врача-гематолога Елены Мисюриной, которую три года назад признали виновной в смерти пациента.

В 2017 году Мисюрину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Летом 2013 года Мисюрина взяла биопсию костного мозга у пациента, который через несколько дней скончался. По мнению следствия, Мисюрина повредила сосуды пациента, что привело к смерти пациента. Черемушкинский районный суд приговори Мисюрину к 2 годам колонии общего режима.

Приговор Мисюриной вызвал большой общественный резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в ее поддержку. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил «крайнюю озабоченность» данным делом, отметив, что «такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно».

В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Елене Мисюриной и отправил дело на дополнительное расследование. Однако это решение Мосгорсуда, в свою очередь отменил Второй кассационный суд общей юрисдикции в декабре 2020 года.

В результате сегодня Мосгорсуд повторно рассмотрел дело Мисюриной. Приговор Черемушкинского суда отменен, дело закрыто за отсутствием состава преступления.


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Теги: 
Елена Мисюрина  Мосгорсуд  Мисюрина  приговор  отмена приговора 

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