Суд закрыл дело врача Мисюриной, осужденной за смерть пациента

4 марта. Mossovetinfo.ru – Мосгорсуд закрыл дело врача-гематолога Елены Мисюриной, которую три года назад признали виновной в смерти пациента.



В 2017 году Мисюрину признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Летом 2013 года Мисюрина взяла биопсию костного мозга у пациента, который через несколько дней скончался. По мнению следствия, Мисюрина повредила сосуды пациента, что привело к смерти пациента. Черемушкинский районный суд приговори Мисюрину к 2 годам колонии общего режима.



Приговор Мисюриной вызвал большой общественный резонанс, многие представители врачебного сообщества высказались в ее поддержку. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил «крайнюю озабоченность» данным делом, отметив, что «такие дела должны рассматриваться максимально корректно и объективно».



В апреле 2018 года Мосгорсуд отменил приговор Елене Мисюриной и отправил дело на дополнительное расследование. Однако это решение Мосгорсуда, в свою очередь отменил Второй кассационный суд общей юрисдикции в декабре 2020 года.



В результате сегодня Мосгорсуд повторно рассмотрел дело Мисюриной. Приговор Черемушкинского суда отменен, дело закрыто за отсутствием состава преступления.



