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Общество     20.11.2021 10:55

Судебный порядок признания иноагентом предлагает установить Справедливая Россия

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Теги:  СМИ  иноагенты  закон  Миронов  поправки 

20 ноября - Mossovetinfo.ru - Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предлагает установить судебный порядок признания физического или юридического лица иностранным агентом и фракцией партии в Госдуме подготовлен первый пакет поправок в ФЗ "О СМИ" для реализации этих предложений. Председатель партии, руководитель фракции Сергей Миронов в пятницу принял участие в расширенном заседании комиссии палаты депутатов партии посвященном корректировке законодательства о СМИ—иностранных агентах.

"Мы сочли необходимым подготовить изменения в существующий закон. Суть нашей идеи очень проста. Сейчас Минюст на основании информации о том, что СМИ получило денежное вознаграждение из-за рубежа, пусть даже сто рублей, присваивает статус иноагента. Смысл нашего предложения в том, что если есть информация о денежном переводе, Минюст делает предупреждение. При повторном значительном финансировании Минюст будет иметь право обратиться в суд. И самая главная новелла нашей идеи: только суд может признать СМИ иноагентом", – сообщил Миронов.

Говоря о необходимости смягчения закона парламентарий высказал слова признательности за то, что Союз журналистов России поддержал идею СРЗП. Миронов пригласил журналистов к дальнейшему обмену идеями, на основании которых фракция подготовит поправки ко второму чтению.

Также Миронов отметил, что это тот случай, когда закон должен иметь обратную силу, и решение о снятии статуса иноагентов со СМИ должно приниматься судом.

Фото: пресс-служба СРЗП


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Теги: 
СМИ  иноагенты  закон  Миронов  поправки 

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