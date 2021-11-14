Судебный порядок признания иноагентом предлагает установить Справедливая Россия

20 ноября - Mossovetinfo.ru - Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предлагает установить судебный порядок признания физического или юридического лица иностранным агентом и фракцией партии в Госдуме подготовлен первый пакет поправок в ФЗ "О СМИ" для реализации этих предложений. Председатель партии, руководитель фракции Сергей Миронов в пятницу принял участие в расширенном заседании комиссии палаты депутатов партии посвященном корректировке законодательства о СМИ—иностранных агентах.



"Мы сочли необходимым подготовить изменения в существующий закон. Суть нашей идеи очень проста. Сейчас Минюст на основании информации о том, что СМИ получило денежное вознаграждение из-за рубежа, пусть даже сто рублей, присваивает статус иноагента. Смысл нашего предложения в том, что если есть информация о денежном переводе, Минюст делает предупреждение. При повторном значительном финансировании Минюст будет иметь право обратиться в суд. И самая главная новелла нашей идеи: только суд может признать СМИ иноагентом", – сообщил Миронов.



Говоря о необходимости смягчения закона парламентарий высказал слова признательности за то, что Союз журналистов России поддержал идею СРЗП. Миронов пригласил журналистов к дальнейшему обмену идеями, на основании которых фракция подготовит поправки ко второму чтению.



Также Миронов отметил, что это тот случай, когда закон должен иметь обратную силу, и решение о снятии статуса иноагентов со СМИ должно приниматься судом.



Фото: пресс-служба СРЗП