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Судебный порядок признания иноагентом предлагает установить Справедливая Россия
20 ноября - Mossovetinfo.ru - Партия «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) предлагает установить судебный порядок п...
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В центре России синоптики ждут аномальный мокрый снегопад и барическую "пилу"
18 ноября, Mossovetinfo.ru - Синоптики ждут на выходных в Центральной России аномально мощный снегопад, резкую смену а...
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