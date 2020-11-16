16 ноября. Mossovetinfo.ru – Холодная, но сухая погода без осадков ожидается в Москве в течение предстоящей недели, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение почти всей недели в ночное время температура воздуха будет ниже нуля. В ночное время температура будет опускаться до -4..-7°, в дневное время температура будет немного подниматься, но все равно останется минусовой: -1..-3°.
Небольшая оттепель возможна лишь в пятницу, когда температура воздуха может вырасти до 0..+1°.
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