16 ноября. Mossovetinfo.ru – Холодная, но сухая погода без осадков ожидается в Москве в течение предстоящей недели, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение почти всей недели в ночное время температура воздуха будет ниже нуля. В ночное время температура будет опускаться до -4..-7°, в дневное время температура будет немного подниматься, но все равно останется минусовой: -1..-3°.



Небольшая оттепель возможна лишь в пятницу, когда температура воздуха может вырасти до 0..+1°.