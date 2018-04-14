14 апреля. Mossovetinfo.ru – Сухая и штилевая погода ожидается в Москве в субботу, 14 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха в столице +12…+14°, по области +10…+15°. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба.