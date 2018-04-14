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Общество     14.04.2018 09:37

Сухая и теплая погода ожидается в Москве 14 апреля

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Теги:  погода 

14 апреля. Mossovetinfo.ru – Сухая и штилевая погода ожидается в Москве в субботу, 14 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха в столице +12…+14°, по области +10…+15°. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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