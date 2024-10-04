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Общество     14.10.2024 11:39

Свыше тысячи человек могли ВСУ насильно вывезти из Курской области — Москалькова

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Теги:  Москалькова  омбудсмен  Россия  Украина  СВО 

14 октября — Mossovetinfo.ru — В адрес Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой поступили обращения в отношении более чем тысячи людей проживавших в Курской области от родственников, пытающихся их разыскать, сообщила в интервью АИФ Москалькова. Она не исключила, что ВСУ могли их насильно вывезти.

«Думаю, нелишним будет напомнить, что принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции. И мировое сообщество должно, наверное, дать этому надлежащую оценку... 16 сентября у нас состоялась встреча с президентом Международного Комитета Красного Креста г-жой Сполярич, на которой шла речь о гражданах Курской области, которые, на мой взгляд, нуждаются в помощи; в том числе дети. Нам ничего не известно об их судьбе. Это грубое нарушение их прав и международных норм обращения с гражданским населением», — пояснила Москвалькова.

«Я направила Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов. Договорились с ним о встрече, на которой буду говорить на эту тему в первоочередном порядке», — сказала Москалькова.

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Теги: 
Москалькова  омбудсмен  Россия  Украина  СВО 

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