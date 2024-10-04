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Общество
14.10.2024, 11:39
Свыше тысячи человек могли ВСУ насильно вывезти из Курской области — Москалькова
14 октября — Mossovetinfo.ru — В адрес Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой поступили обращ...
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Общество
09.10.2024, 21:09
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил новый состав ОП региона с началом работы
9 октября — Mossovetinfo.ru — Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил новый состав Общественной па...
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Общество
04.10.2024, 08:57
В Кремле призвали чиновников дотягиваться до людей и разъяснять суть своей работы
4 октября — Mossovetinfo.ru — Чиновники должны дотягиваться до людей и разъяснять суть своей работы. Об этом заявил ...