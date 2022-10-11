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Общество     13.10.2022 13:38

Сыровар Олег Сирота начинает торговлю вениками из технической конопли

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Теги:  Сирота  сыровар  техническая конопля  веники  Общественная палата РФ 

13 октября. Mossovetinfo.ru - Сыровар Олег Сирота начинает торговлю вениками из технической конопли. Как сообщил Сирота в своих аккаунтах, каналах в ВКонтакте и в Телеграмм, продавать будут у входа в здание Истринской сыроварни в ближайшие субботу и воскресенье за минимальную плату – 300 рублей.

"Веники планируем продавать свежие, а вот для мешочков-саше коноплюшечка сейчас висит, сохнет. Так что, кому нужны веники, можете приезжать в эти выходные (в субботу и воскресенье) и приобретать за минимальную плату – 300 рублей.

Продавать будем у входа в здание сыроварни. Количество ограничено", - сообщил Сирота.

Сирота также отметил, что "парение на сене модно, а услугу парилки с вениками из конопли никто не предлагает". Предприниматель полагает и подчеркнул, что конопля техническая и не содержит наркотических веществ. "НАПОМИНАЮ! Конопля техническая, она не дурманит, никаких каннабиноидов в ней нет, даже не надейтесь", - сообщил Олег Сирота.

11 октября 2022 года ИА МОССОВЕТ сообщало, что плантация конопли была обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одном из частных домов в д. Мисцево, подозреваемые в выращивании наркосодержащих растений, а также в сбыте наркотиков, - двое жителей ближнего зарубежья, - задержаны сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России при силовой поддержке СОБР ГУНК МВД России.

Справка ИА МОССОВЕТ (по информации Общественной палаты России):

Сирота Олег Александрович -Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Русский пармезан», председатель Союза сыроваров, Указом Президента РФ включен в нынешний состав Общественной палаты России в котором возглавляет Комиссию по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Биография
Родился 7 декабря 1987 года в деревне Путилково Красногорского района Московской области. В 2004 году поступил на зооинженерный факультет Российского государственного аграрного заочного университета (г. Балашиха), но после третьего курса оставил учебу, чтобы больше времени уделять работе.
С 2002 года – активный участник поисковых экспедиций, член поискового отряда «Победа» города Москвы.
В 2004 году работал на Южно-Уральском никелевом комбинате в плавильном цеху.
С 2005 года работал системным администратором, программистом, основал компанию, занимающуюся разработкой сайтов.
В марте 2014 года участвовал в организации митинга за присоединение Крыма к России.
В 2014 году после введения Россией ответных мер на западные санкции зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство.
В 2015 году запустил собственную сыроварню, а в 2017 – молочную ферму.
В 2016 году провел первый сырный фестиваль «Импортозамещение. Два года санкциям», участвовал в проведении первого съезда Союза сыроваров России, был включен в Общественную палату Московской области.
В 2016 году стал лауреатом всероссийской премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект».
В 2018 году избран председателем Союза сыроваров России.
Награжден нагрудным знаком Минобороны России «За активный поиск».


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Теги: 
Сирота  сыровар  техническая конопля  веники  Общественная палата РФ 

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