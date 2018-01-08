Telegram проведет ICO на $3-5 млрд и выпустит собственную криптовалюту - TechCrunch

8 января. /Mossovetinfo.ru/ - Мессенджер Telegram, созданный бывшим главой «ВКонтакте» Павлом Дуровым, планирует создать собственную блокчейн-платформу и криптовалюту.



Капитализация проекта, согласно источникам портала, может вырасти с 500 млн долларов на стадии закрытой предпродажи до 5 млрд в итоге полноценного размещения, сообщает TechCrunch.com со ссылкой на собственные источники.



Криптовалюта на платформе Telegram Open Network будет запущена в марте 2018 года. Авторы проекта оставят себе 42 процента токенов для защиты курса от спекуляций. Документ с презентацией опубликован 8 января в телеграм-канале «Телеграм-маркетинг».

Новая платформа прежде всего позволит производить платежи внутри Telegram. В качестве средств взаиморасчета будет использоваться как собственная криптовалюта Gram, так и фиатные валюты.