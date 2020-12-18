18 декабря. Mossovetinfo.ru - Телеканал ТНТ принял решение закрыть реалити-шоу «Дом-2», сообщает пресс-служба телеканала.



«Дом-2» является самым продолжительным реалити-шоу в истории. Оно выходит на ТНТ с 11 мая 2004 года.