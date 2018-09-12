12 сентября. Mossovetinfo.ru – В первой декаде сентября среднесуточная температура воздуха в Москве превышает норму на 6-7 градусов, сообщает портал «Метеоновости».



Столь длительное тепло в сентябре – редкость для данного времени года. В предыдущий раз подобное отмечалось в сентябре 1938 года. Тогда было обновлено сразу несколько температурных рекордов.



Также сообщается, что и в прошлом году в начале сентября температура воздуха была выше нормы, однако тогда превышение составило всего 1 градус.