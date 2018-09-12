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Общество     12.09.2018 15:26

Температура в Москве в начале сентября превышает норму на 6-7 градусов впервые за 80 лет

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Теги:  погода  рекорды 

12 сентября. Mossovetinfo.ru – В первой декаде сентября среднесуточная температура воздуха в Москве превышает норму на 6-7 градусов, сообщает портал «Метеоновости».

Столь длительное тепло в сентябре – редкость для данного времени года. В предыдущий раз подобное отмечалось в сентябре 1938 года. Тогда было обновлено сразу несколько температурных рекордов.

Также сообщается, что и в прошлом году в начале сентября температура воздуха была выше нормы, однако тогда превышение составило всего 1 градус.


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Теги: 
погода  рекорды 

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