19 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве установлен температурный рекорд для 19 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.



Синоптики зафиксировали в Москве температуру воздуха в 16,6 градусов тепла. Предыдущий рекорд был установлен в 1881 году и составил 16,2 градуса. Синоптики не исключают, что в течение дня температура воздуха в Москве еще повысится.