20 сентября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 20 сентября температура воздуха в Москве может побить рекорд, установленный 81 год назад, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, в четверг температура воздуха в Москве может подняться до +23…+25. Это станет новым рекордом для 20 сентября. Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 сентября 1937 года, когда воздух в Москве прогрелся до +24,2°
09:37 Общество В Москве 20 сентября может быть побит температурный рекорд 80-летней давности
09:09 В России Как россияне будут отдыхать в 2019 году
08:46 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро будет закрыт 22 и 23 сентября
08:31 Общество В Приморье аннулировали результаты выборов губернатора
08:21 Город (Москва и область) В Москве стартовал 11-й сезон программы «Миллион деревьев»
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития
14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре
11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров
11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении
08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы
08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы