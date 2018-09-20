20 сентября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 20 сентября температура воздуха в Москве может побить рекорд, установленный 81 год назад, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в четверг температура воздуха в Москве может подняться до +23…+25. Это станет новым рекордом для 20 сентября. Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 сентября 1937 года, когда воздух в Москве прогрелся до +24,2°