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Общество     20.09.2018 09:37

В Москве 20 сентября может быть побит температурный рекорд 80-летней давности

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Теги:  погода  рекорды 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – В четверг, 20 сентября температура воздуха в Москве может побить рекорд, установленный 81 год назад, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в четверг температура воздуха в Москве может подняться до +23…+25. Это станет новым рекордом для 20 сентября. Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 сентября 1937 года, когда воздух в Москве прогрелся до +24,2°


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Теги: 
погода  рекорды 

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