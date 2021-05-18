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Общество     18.05.2021 14:32

Температурный рекорд 124-летней давности побит в Москве

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Теги:  погода  температура  рекорды 

18 мая. Mossovetinfo.ru — В Москве побит температурный рекорд 124-летней давности, сообщил в своем аккаунте в Instagram ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что в 12:00 на метеорологической станции ВДНХ была зафиксирована температура воздуха в +29,2 градуса, а на метеорологической станции Балчуг +30,2 градуса.

Это абсолютный температурный рекорд для 18 мая. Прежний рекорд был зафиксирован в 1897 году и составил +29,1 градуса.

Тишковец также отметил, что температура воздуха в Москве продолжает расти, поэтому окончательное значение нового рекорда станет известно только вечером.

Ранее о возможности установления 18 мая нового температурного рекорда заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

При этом, по прогнозам синоптиков, уже завтра аномальную жару в Москве сменят грозовые дожди, которые принесут похолодание до климатической нормы.

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Теги: 
погода  температура  рекорды 

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