Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     04.11.2019 13:38

Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

4 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая, но дождливая погода ждем москвичей на короткой рабочей неделе – с 5 по 8 ноября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Во вторник, 5 ноября, столбики термометров могут преодолеть и рекордные +13°! Затем тёплая аномалия немного сократится – в четверг-пятницу после полудня +8…+9°.

Дожди будет небольшие по своей интенсивности.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

09:33 Город (Москва и область) Более 3000 преступлений раскрыто в Москве с начала года с помощью интеллектуальной системы видеонаблюдения

17:46 В мире Автобус перевернулся во Франции, в нем были россияне - СМИ

13:49 Общество «Активный гражданин» запустил акцию «Осенний марафон»

11:39 Город (Москва и область) Маршруты нескольких автобусов в Москве изменятся c 4 по 7 ноября

Актуальные материалы

13:38 Общество Теплая дождливая погода будет в Москве в с 5 по 8 ноября

10:12 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в ноябрьские праздники

10:07 Город (Москва и область) Как работают городские учреждения в Москве в ноябрьские праздники

09:48 Власть Собянин назначил глав управ девяти районов СВАО

21:57 Общество Общественная палата Москвы 5 ноября проведет публичные слушания по проекту бюджета

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru