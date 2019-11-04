4 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая, но дождливая погода ждем москвичей на короткой рабочей неделе – с 5 по 8 ноября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Во вторник, 5 ноября, столбики термометров могут преодолеть и рекордные +13°! Затем тёплая аномалия немного сократится – в четверг-пятницу после полудня +8…+9°.



Дожди будет небольшие по своей интенсивности.