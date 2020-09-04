4 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая и сухая погода сохранится в Москве в субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».
По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве ожидается пасмурная погода, однако осадков не будет. Температура воздуха поднимется до +22..24°.
В воскресенье ожидается переменная облачность, выглянет солнце, температура воздуха вырастет до +23..25°
16:00 Общество Теплая и сухая погода сохранится в Москве в выходные, 5 и 6 сентября
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