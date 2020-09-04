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Общество     04.09.2020 16:00

Теплая и сухая погода сохранится в Москве в выходные, 5 и 6 сентября

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Теги:  погода  прогноз погоды 

4 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая и сухая погода сохранится в Москве в субботу и воскресенье, 5 и 6 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в субботу в Москве ожидается пасмурная погода, однако осадков не будет. Температура воздуха поднимется до +22..24°.

В воскресенье ожидается переменная облачность, выглянет солнце, температура воздуха вырастет до +23..25°


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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