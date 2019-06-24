24 июня. Mossovetinfo.ru – Теплая комфортная погода без осадков ожидается в Москве в понедельник, 24 июня, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +24…+26°, в Подмосковье +22…+27°. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.