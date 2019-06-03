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Общество     03.06.2019 08:10

Теплая погода без осадков ожидается в Москве 3 июня

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Теги:  погода 

3 июня. Mossovetinfo.ru – Теплая комфортная погода, без осадков ожидается в Москве в понедельник, 3 июня, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 752 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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