3 июня. Mossovetinfo.ru – Теплая комфортная погода, без осадков ожидается в Москве в понедельник, 3 июня, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 752 миллиметра ртутного столба.