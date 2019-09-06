6 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода и переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в пятницу, 6 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +22…+24°, по области +20…+25°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 751 миллиметр ртутного столба.
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