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Общество     06.09.2019 08:13

Теплая погода без осадков ожидается в Москве 6 сентября

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Теги:  погода 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода и переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в пятницу, 6 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +22…+24°, по области +20…+25°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 751 миллиметр ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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