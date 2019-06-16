17 июня. Mossovetinfo.ru – Теплая комфортная погода без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, 17 июня, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня в Москве ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем в Москве +24…+26°, в Подмосковье +22…+27°. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.