Другие материалы
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Общество
17.06.2019, 09:10
Объявлены победители фестиваля «Кинотавр»
17 июня. Mossovetinfo.ru – В Зимнем театре Сочи прошла церемония награждения лауреатов фестиваля «Кинотавр». Лучшим фильмом жюри фестиваля во главе с Константином Хабенским назвало фильм «Бык...
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Общество
17.06.2019, 08:11
Теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве 17 июля
17 июня. Mossovetinfo.ru – Теплая комфортная погода без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, 17 июня, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня в Москве ожидается перемен...
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Общество
16.06.2019, 14:43
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 17 июня
16 июня. Mossovetinfo.ru – «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на понедельник, 17 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр. «Оранжевый» уровень объявлен из-за высокой пожароо...