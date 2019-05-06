6 мая. Mossovetinfo.ru – По-летнему теплая погода без существенных осадков ожидается в Москве в понедельник, 6 мая, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +23…+25°, в Подмосковье +20…+25°. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.