4 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в среду, 4 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +22…+24°, по области +20…+25°. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.