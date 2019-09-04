4 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в среду, 4 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +22…+24°, по области +20…+25°. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.
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