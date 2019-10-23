23 октября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в среду, 23 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +12…+14°, по области +10…+15°. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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