23 октября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода, переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в среду, 23 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +12…+14°, по области +10…+15°. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.