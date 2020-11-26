26 ноября. Mossovetinfo.ru – В первых числах декабря Москву накроет оттепель, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.
По словам Цыганкова, в первые дни декабря Москву накроет теплый фронт. 1 и 2 декабря в дневное время температура воздуха в Москве будет подниматься до +3..+4 градусов, ожидаются дожди и мокрый снег.
Цыганков также рассказал, что уже в предстоящие выходные температура воздуха в Москве ожидается от 0 до +2 градусов, в результате весь ранее выпавший снег растает.
11:19 Общество Теплая погода ожидается в Москве в первых числах декабря
10:50 В России В России третий день подряд обновляется рекорд по суточной смертности от коронавируса
10:22 В России Программу льготной ипотеки на частные дома для молодежи запустят в России
09:10 Мнения Собянин: Необходимости вводить новые ограничения в Москве сейчас нет
09:01 Город (Москва и область) Собянин продлил в Москве ограничения, срок действия которых истекал в конце ноября
20:07 Общество Умер Диего Марадона
19:43 Общество Миронов предложил Правительству провести к Новому году единовременные выплаты малоимущим
10:09 В России В МВД утвердили изменения в водительских правах и ПТС
09:03 Город (Москва и область) C 21 ноября на год закрыт вестибюль станции метро «Новослободская»
12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей
09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше