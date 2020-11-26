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Общество     26.11.2020 11:19

Теплая погода ожидается в Москве в первых числах декабря

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Теги:  погода  прогноз погоды  оттепель 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – В первых числах декабря Москву накроет оттепель, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.

По словам Цыганкова, в первые дни декабря Москву накроет теплый фронт. 1 и 2 декабря в дневное время температура воздуха в Москве будет подниматься до +3..+4 градусов, ожидаются дожди и мокрый снег.

Цыганков также рассказал, что уже в предстоящие выходные температура воздуха в Москве ожидается от 0 до +2 градусов, в результате весь ранее выпавший снег растает.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  оттепель 

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