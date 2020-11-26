26 ноября. Mossovetinfo.ru – В первых числах декабря Москву накроет оттепель, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова.



По словам Цыганкова, в первые дни декабря Москву накроет теплый фронт. 1 и 2 декабря в дневное время температура воздуха в Москве будет подниматься до +3..+4 градусов, ожидаются дожди и мокрый снег.



Цыганков также рассказал, что уже в предстоящие выходные температура воздуха в Москве ожидается от 0 до +2 градусов, в результате весь ранее выпавший снег растает.