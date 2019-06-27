27 июня. Mossovetinfo.ru – Теплая погода вернется в Москву в начале следующей недели, в первых числах июля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Елену Волосюк.
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 1 июля температура воздуха в Москве поднимется до +25 градусов, а во вторник вырастет еще выше.
Волосюк также сообщила, что в начале июля осадки в Москве возможны, однако они будут кратковременны и пройдут не везде.
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