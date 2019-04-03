2 апреля. Mossovetinfo.ru – Теплая и солнечная погода без осадков ожидается в Москве в среду, 3 апреля, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит +7…+9°, в Подмосковье +5…+10°. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.