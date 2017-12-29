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Общество
01.01.2018, 09:19
Тепло и без осадков будет в Москва 1 января
1 января. Mossovetinfo.ru - Плюсовая погода и без значительных осадков будет в Москве 1 января. Об этом сообщает портал «Метеовести». В столице днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла. Атмосферное...
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Общество
31.12.2017, 09:08
МЧС: туман ожидается в Москве в первой половине дня 31 декабря
31 декабря. Mossovetinfo.ru - МЧС предупредило москвичей о тумане в первой половине дня 31 декабря. «По городу местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров», - говорится в сообщении МЧС. ...
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Общество
29.12.2017, 21:01
Температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений
29 декабря. Mossovetinfo.ru - Температура воздуха в Москве поднялась в пятницу до рекордных значений. Как сообщили в метеобюро, был повторен рекорд, установленный в 1975 и 1998 годах, когда 29 дек...