Общество 01.01.2018, 09:19 Тепло и без осадков будет в Москва 1 января

1 января. Mossovetinfo.ru - Плюсовая погода и без значительных осадков будет в Москве 1 января. Об этом сообщает портал «Метеовести». В столице днем ожидается от 0 до 2 градусов тепла. Атмосферное...

Общество 29.12.2017, 21:01 Температура воздуха в Москве поднялась до рекордных значений

29 декабря. Mossovetinfo.ru - Температура воздуха в Москве поднялась в пятницу до рекордных значений. Как сообщили в метеобюро, был повторен рекорд, установленный в 1975 и 1998 годах, когда 29 дек...