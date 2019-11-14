Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     14.11.2019 08:33

Тепло и без осадков будет в Москве 14 ноября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды 

14 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве в четверг, 14 ноября, будет комфортная солнечная и сухая погода. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха составит +5…+7°. Это на 3-5 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды 

Возврат к списку

Лента новостей

09:35 Общество Еще в четырех районах прошли публичные слушания по программе реновации

08:58 Город (Москва и область) Как посмотреть историю показаний счетчиков

08:42 Общество Cтартовало голосование﻿, посвященное проекту «Школа старшеклассников»

08:33 Общество Тепло и без осадков будет в Москве 14 ноября

22:19 Общество ВШЭ извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гусейновым

Актуальные материалы

08:42 Общество Cтартовало голосование﻿, посвященное проекту «Школа старшеклассников»

12:00 Общество Голосование по хордовым магистралям началось на проекте «Активный гражданин»

08:26 Общество «Московские сезоны»: какие фестивали пройдут в столице в 2020 году

08:11 Общество Открылась регистрация на краудсорсинг-проект «Город спорта»

08:05 Общество Истории о героях войны разместят в поездах метро в рамках акции «Путь к Победе»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru