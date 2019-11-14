14 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве в четверг, 14 ноября, будет комфортная солнечная и сухая погода. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха составит +5…+7°. Это на 3-5 градусов выше климатической нормы. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба.