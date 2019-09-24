24 сентября. Mossovetinfo.ru – Треть россиян летний отпуск 2019 года провели дома, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Самым популярным видом отдых у россиян является активный отдых – охота, рыбалка, походы. Его предпочитают 47% опрошенных. 36% респондентов предпочитают отдых на даче. 33% заявили, что в отпуске предпочитают экскурсии и путешествия по памятным местам.



В 2019 году летний отпуск 33% россиян провели дома. 27 % отдыхали на дачном участке. 11% в отпуске посетили другие города, 8% отдыхали за границей.



Половина опрошенных сообщила, что в 2019 году отпуск у них длился менее 16 дней, у второй половины – более 16 дней. В среднем на отпуск за пределами дома или дачи один россиянин тратил 39 942 рубля.



Проведенным отпуском остались довольны 71% опрошенных, 28% остались недовольны отпуском. При этом среди тех, кто провел отпуск за пределами дома или дачи, довольны отпуском остались 93%, недовольны – 7%.