13 января. Mossovetinfo.ru – Вступившие в силу правила контроля наличных расчетов не несут в себе существенных изменений, а призваны лишь облегчить составление банковской отчетности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка.
Новые правила вступили в силу с 10 января. Они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от ста тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.
Новые правила позволят разделить между финансовыми институтами данные об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Кроме того, новые правила позволят снять нагрузку с самих клиентов финансовых организаций, в частности по запросу у них дополнительных документов и информации по операциям, которые были выявлены финансовыми организациями, но совершались при этом клиентами в других финансовых организациях.
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