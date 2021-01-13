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Общество     13.01.2021 09:56

ЦБ РФ рассказал, зачем нужны новые правила контроля наличных расчетов

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Теги:  ЦБ РФ  Центробанк  контроль  разъяснение 

13 января. Mossovetinfo.ru – Вступившие в силу правила контроля наличных расчетов не несут в себе существенных изменений, а призваны лишь облегчить составление банковской отчетности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центробанка.

Новые правила вступили в силу с 10 января. Они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от ста тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей.

Новые правила позволят разделить между финансовыми институтами данные об операциях, подлежащих обязательному контролю.

Кроме того, новые правила позволят снять нагрузку с самих клиентов финансовых организаций, в частности по запросу у них дополнительных документов и информации по операциям, которые были выявлены финансовыми организациями, но совершались при этом клиентами в других финансовых организациях.


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Теги: 
ЦБ РФ  Центробанк  контроль  разъяснение 

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