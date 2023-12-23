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28.12.2023, 10:26
Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников
28 декабря — Mossovetinfo.ru — Центробанк рассказал, что после фраз об «оформлении заявки на кредит» стоит положить ...
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Общество
25.12.2023, 18:07
Центры защиты прав граждан востребованы в Москве и в регионах
25 декабря — Mossovetinfo.ru — В декабре 2014 года в ходе рабочей встречи в Кремле лидер партии «Справедливая Россия» (...
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23.12.2023, 13:47
Съезд СРЗП выдвинул Путина в качестве кандидата в Президенты РФ
23 декабря — Mossovetinfo.ru — На прошедшем в Москве XIII Съезде Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ (СРЗП) принято ...