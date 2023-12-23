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Общество     28.12.2023 10:26

Центробанк опубликовал самые популярные фразы телефонных мошенников

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Теги:  ЦБ  Центробанк  мошенники  предостережение 

28 декабря — Mossovetinfo.ru — Центробанк рассказал, что после фраз об «оформлении заявки на кредит» стоит положить трубку, чтобы не сказать ничего лишнего и не потерять деньги. В некоторых ситуациях людям звонит якобы сотрудник Банка России, однако реальные работники не звонят гражданам для совершения каких-либо банковских операций, сообщает ЦБ РФ в своем официальном телеграм-канале.

«Распознать мошенника в незнакомце непросто, особенно по телефону. Преступники часто представляются сотрудниками ведомств и присылают в мессенджерах поддельные удостоверения, применяют методы социальной инженерии и знают, как вызвать в человеке нужные эмоции.

Но есть фразы, которые мошенники особенно любят, и если вы их услышали — сразу кладите трубку. Собрали самые распространенные из них в карточках», - сообщает ЦБ.

Одно из частых сообщений мошенников звучит так: «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция».

В стоп-лист, помимо прочего, попали фразы «специальный или безопасный счёт» и «идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию», а также предупреждение вроде «ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция».

В Банке России добавили, что преступники иногда выдают себя за сотрудников ведомств и «отправляют поддельные удостоверения через мессенджеры». Регулятор уточнил, что мошенники также знают, как вызвать в человеке нужные эмоции.

«Не продолжайте разговора — иначе, сказав лишнего, вы точно поможете мошенникам оформить на вас кредит и похитить деньги», – подчеркивают в ЦБ.

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Теги: 
ЦБ  Центробанк  мошенники  предостережение 

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