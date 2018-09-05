5 сентября. Mossovetinfo.ru – Центризбирком на своем заседании в среду отметил высокую готовность Москвы к предстоящим выборам мэра города, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе ЦИК.
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что обеспечение свободы волеизъявления граждан и максимальная открытость предстоящих выборов являются самой важной задачей, и подчеркнула, что в Москве активно внедряются новации для решения данной задачи. В частности, Памфилова отметила систему «Мобильный избиратель», оснащение избирательных участков новыми КОИБами и системами видеонаблюдения, а также использование QR-кодов.
Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что возможность голосовать по месту непосредственного проживания (система «Мобильный избиратель») оказалась чрезвычайно востребована.
«Подано более 160 тысяч заявлений о включении в список избирателей для голосования по месту нахождения. Это блестящий показатель, который отражает заинтересованность столичных избирателей в новом механизме. <…> Более 70 тысяч заявлений поданы о голосовании на участках, созданных за пределами Москвы», - заявил Булаев.
В свою очередь, представители Мосгоризбиркома и общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы рассказали о готовности столицы к предстоящим выборам, а также о том, как к ним готовятся общественные наблюдатели.
Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.
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