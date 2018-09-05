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Общество     05.09.2018 18:04

ЦИК РФ высоко оценила готовность Москвы к выборам

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Теги:  выборы-2018  выборы мэра Москвы  ЦИК 

5 сентября. Mossovetinfo.ru – Центризбирком на своем заседании в среду отметил высокую готовность Москвы к предстоящим выборам мэра города, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе ЦИК.

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что обеспечение свободы волеизъявления граждан и максимальная открытость предстоящих выборов являются самой важной задачей, и подчеркнула, что в Москве активно внедряются новации для решения данной задачи. В частности, Памфилова отметила систему «Мобильный избиратель», оснащение избирательных участков новыми КОИБами и системами видеонаблюдения, а также использование QR-кодов.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что возможность голосовать по месту непосредственного проживания (система «Мобильный избиратель») оказалась чрезвычайно востребована.

«Подано более 160 тысяч заявлений о включении в список избирателей для голосования по месту нахождения. Это блестящий показатель, который отражает заинтересованность столичных избирателей в новом механизме. <…> Более 70 тысяч заявлений поданы о голосовании на участках, созданных за пределами Москвы», - заявил Булаев.

В свою очередь, представители Мосгоризбиркома и общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы рассказали о готовности столицы к предстоящим выборам, а также о том, как к ним готовятся общественные наблюдатели.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября.


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Теги: 
выборы-2018  выборы мэра Москвы  ЦИК 

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