5 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов с годовщиной начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой.



«Это огромное историческое событие. Помимо этого, для многих людей это очень личное событие. У миллионов российских людей в битвах под Москвой участвовали их отцы, деды и прадеды. Многие из них не вернулись с полей сражения», - сказал Собянин,



Кроме того, Собянин по видеосвязи поздравил с днем рождения главу Московского комитета ветеранов войны Ивана Слухая, который 5 декабря отмечает 96-летие.



«Я с большим удовольствием поздравляю вас с днем рождения, желаю вам счастья, здоровья, бодрости духа, чтобы вы по-прежнему нас радовали, находясь рядом в строю, во главе нашей ветеранской организации», - подчеркнул Собянин,



В субботу Собянин также принял участие в церемонии возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Волонтеры во главе с Мэром Москвы возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память погибших минутой молчания. Также две корзины цветов возложили к памятнику маршалу Георгию Жукову.



Ветераны не принимали участие в церемонии, так как находится на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.



«К сожалению, пандемия самым сильным образом повлияла именно на людей старшего поколения, потому что к вам относятся самые серьезные ограничительные меры. Мы бережем вас, поэтому считаем, что вы должны соблюдать домашний режим», — отметил мэр Москвы.



В апреле 2020 года президент России Владимир Путин наградил почетных граждан Москвы, руководителей ветеранских организаций столицы Владимир Долгих и Ивана Слухай орденами «За заслуги перед Отечеством» II и орденом III степени соответственно. В указе президента РФ от 16 апреля говорится, что они награждены «За многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодёжи».



8 октября Долгих скончался в возрасте 95 лет.