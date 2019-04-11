Туман опустился на некоторые районы Москвы

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Густой туман опустился на некоторые районы Москвы и сохраняется утром 11 апреля.



Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей быть внимательными на дороге и соблюдать дистанцию.